Armored Core 6: Fires of Rubicon, un trailer con Karl Urban per la Gamescom 2023

Armored Core 6: Fires of Rubicon si mostra nuovamente con un trailer, stavolta live action, in cui troviamo nientemeno che Karl Urban, la star della serie The Boys, qui nei panni dell'istruttore che sta per mandarci in battaglia.

Pubblicato in occasione della Gamescom 2023, il video celebra il debutto nei negozi del nuovo capitolo della serie targata FromSoftware, accolto con voti stellari dalla stampa internazionale: Armored Core 6 non sembra davvero aver deluso le aspettative dei fan della serie.

"Ho già visto gente come te: un altro cane a caccia della preda", dice l'attore nel video. "Magari sei qui per la gloria o per i soldi, ma in ogni caso non sarà una passeggiata. Tuttavia in Armored Core potresti avere una possibilità di farcela."