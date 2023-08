Fortnite, anche Khaby Lame nei trailer di Capitolo 4 Stagione 4: Ultima Spiaggia

Entrato di diritto fra le Icone di Fortnite , una branca del roster pensata per celebrare le più celebri figure appartenenti al mondo del gaming, dello spettacolo, dello sport, della musica e della cultura pop, Khaby porta nel gioco le sue iconiche espressioni, rese in-game in maniera davvero fedele.

La rapina perfetta?

La nuova ambientazione cambia le regole del gioco, con strumenti come il Razzariete per sfondare i muri e mettere a segno un'entrata in scena sensazionale, oppure le borse da rapina in cui cercare nuove ricompense, fra cui il Para-cadute Junior, l'Esplosivo Telecomandato e la Torretta d'Affari, che si trasforma da valigetta a strumento di morte.

La nemesi di Capitolo 4 Stagione 4 è il vampiro Kado Thorne, che come sanno i fan di Fortnite si è impossessato delle ricchezze dell'Isola per poi rifugiarsi all'interno di dimore lussuose come Caseggiato Carminio, Insenatura Inesorabile e Opulenza Oscura, tutte decisamente ben difese fra telecamere, guardie e griglie laser.

Il Pass Battaglia consentirà in questo caso di sbloccare automaticamente Nolan Chance e poi, accumulando punti, l'autista Piper Pace e Khaby Lame. Per ottenere anche Ahsoka Tano bisognerà attendere lo sviluppo della stagione, invece.