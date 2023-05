Assassin's Creed Mirage: la versione PC non arriverà su Steam, almeno non al lancio

Ubisoft ha pubblicato un comunicato stampa per Assassin's Creed Mirage, rivelando che il gioco non arriverà su Steam. Il nuovo gioco di Assassin's Creed sarà invece disponibile su PC Windows attraverso l'Epic Games Store e l'Ubisoft Store. Ubisoft non ha chiarito se Assassin's Creed Mirage sarà disponibile su Steam in un secondo momento.

Vi ricordiamo inoltre che Assassin's Creed Mirage sarà pubblicato oltre che su PC anche su PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series X|S, più Amazon Luna che però non è dispoinibile in Italia. La data di uscita, circolata tramite rumor e confermata al PlayStation Showcase di maggio 2023, è il 12 ottobre 2023.

Assassin's Creed Mirage è un nuovo capitolo della saga che guarda alle origini. I giocatori potranno vestire i panni di Basim ed esplorare una Baghdad del nono secolo. A differenza della trilogia Origins, Odyssey e Valhalla, Mirage non sarà a mondo aperto, ma proporrà una città con uno stile più action-adventure guidato dalla trama. Ci sarà anche una più forte spinta verso il parkour, la furtività e gli elementi di assassinio tipici dei capitoli più vecchi.

Baghdad in Assassin's Creed Mirage

Potete leggere la nostra analisi del trailer del gameplay dal PlayStation Showcase di Assassin's Creed Mirage per scoprire di più su quanto abbiamo avuto modo di vedere.