Atomic Heart e High on Life sono in pratica lo stesso gioco per il lead designer di Starfield

Atomic Heart e High on Life sono entrambi FPS, ma per il resto sono completamente diversi. Molti potrebbero pensarlo, ma non Emil Pagliarulo, lead designer di Starfield. A suo dire, i due videogame sono molto simili, solo di origine diversa.

Precisamente, Pagliarulo ha scritto tramite Twitter: "Atomic Heart e High on Life sono essenzialmente lo stesso gioco. Uno russo, l'altro americano". Ovviamente un'affermazione di questo tipo potrebbe far sorgere molti dubbi, ma per fortuna il lead designer ha aggiunto qualche dettaglio.

Pagliarulo ammette che è un parallelo bizzarro, ma afferma anche che è molto raro vedere il proprio personaggio che discute con un pezzo del proprio equipaggiamento. Aggiunge che è anche difficile fare in modo che la cosa funzioni e sia divertente, perché servono grandi dialoghi e bisogna saper creare "la giusta chimica" tra le parti in causa. Visto che Atomic Heart e High on Life riescono entrambi in questa impresa, sono giochi molto simili.

Si tratta di un ragionamento interessante, anche se rimane comunque vero che i due giochi sono molto diversi. I buffi dialoghi tra personaggio e pezzi d'equipaggiamento sono inseriti in contesti diversi e nel complesso i due giochi hanno finalità differenti. Non sono inoltre gli unici giochi che provano a fare qualcosa di simile: ad esempio accade anche in Forspoken, dove però il risultato finale non è stato apprezzato.

Voi che ne pensate? Una caratteristica di questo tipo è ciò che veramente definisce un videogioco a vostro parere, oppure è solo un dettaglio extra che non può essere usato come punto di riferimento?