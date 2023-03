Need for Speed Unbound: l'aggiornamento gratuito VOL 2 è disponibile, vediamo le molte novità

EA e Criterion hanno reso disponibile un nuovo aggiornamento per Need for Speed Unbound: parliamo di VOL 2 che è disponibile in formato gratuito per tutte le versioni del gioco.

Come spiegato sul sito ufficiale di EA, VOL 2 di Need for Speed Unbound include nuovi inseguimenti cooperativi online con i poliziotti di Lakeshore. Ci sono poi nuove sfide quotidiane, tre ogni 24 ore, che permettono di ottenere XP e denaro, così come un'auto di lusso da sbloccare.

Ci sono poi 30 nuove attività Giro veloce sparse per tutta Lakeshore e una gara da 30 secondi per dimostrare di saper guidare contro il tempo. Queste novità permettono di ottenere in Need for Speed Unbound nuove ricompense, tra cui adesivi, effetti di guida e pose.

Ci sono poi due nuove playlist Rumble con tre gare ciascuna e anche nuovi eventi Resistenza, due gare su strada e anche un altro paio di Playlist Standard. Le playlist già presenti in Need for Speed Unbound sono state remixate. Se si completano le playlist con una Lotus si otterrà anche una Lotus Emira Balmain Edition 2021 personalizzata, che vede a inizio notizia.

Chi gioca tramite EA Play a Need for Speed Unbound potrà anche ottenere una Nissan Fairlady ZG 1971 personalizzabile. Inoltre, è stato reso disponibile all'acquisto il contenuto scaricabile Chiavi della città, che include la posizione dei 260 collezionabili e 160 attività con relative ricompense, oltre a un pacchetto di abbigliamento "Fury and Zen" comprendente una giacca, una t-shirt, pantaloni e un cappellino, che vedete qui sotto.

Il pacchetto di abbigliamento "Fury and Zen" di Need for Speed Unbound

Criterion ed EA promettono altre novità per i mesi a venire.

Vi ricordiamo infine che un nuovo team formato da ex-Criterion ha creato Fuse Games.