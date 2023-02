Atomic Heart, tante nuove immagini per lo sparatutto di Mundfish

Il team di sviluppo russo Mundfish ha pubblicato tante nuove immagini di Atomic Heart, lo sparatutto con elementi RPG in arrivo a breve cu PC, PlayStation e Xbox: il gioco sarà disponibile a partire dal 21 febbraio e farà parte fin da subito del catalogo di Xbox Game Pass.

Gli scatti, che ritraggono varie sequenze di azione all'interno dell'inquietante scenario della Facility 3826, confermano ancora di più alcune vicinanze stilistiche fra questo titolo e il classico BioShock, a cui gli autori si sono probabilmente ispirati per dar vita al loro progetto.

Certo, non sono mancate le polemiche nei confronti dello studio, accusato di raccogliere dati per il governo russo, voce però smentita da Mundfish che si è definito un team di sviluppo internazionale, nonché "un'organizzazione che sostiene la pace contro la violenza".

"Ti diamo il benvenuto in un mondo utopico fondato sulla meraviglia e la perfezione, in cui l'umanità convive in armonia con fedeli robot appassionati", si legge nella sinossi di Atomic Heart. "O almeno così era in passato. A pochi giorni dal lancio del nuovo sistema di controllo dei robot, solo un tragico incidente o una cospirazione globale potrebbero ostacolarlo..."

"L'inarrestabile progresso tecnologico e gli esperimenti segreti hanno provocato l'insurrezione di creature mutanti, terribili macchine e robot superpotenziati, che ora si ribellano ai propri creatori. Solo tu potrai fermarli e scoprire le sordide verità che si celano dietro un mondo idealizzato."

"Sfruttando le abilità di combattimento conferite dal tuo guanto sperimentale e l'arsenale di lame e armi all'avanguardia, dovrai lottare per la sopravvivenza in incontri frenetici ed esplosivi. Adatta lo stile di combattimento a ogni avversario. Combina abilità e risorse, serviti dell'ambiente e potenzia l'equipaggiamento per superare ogni sfida e garantire la supremazia del bene."