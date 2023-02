Classifica Steam, Hogwarts Legacy va così forte che Steam Deck finisce in quinta posizione

La classifica Steam dal 6 al 12 febbraio è stata monopolizzata da Hogwarts Legacy, che con quattro differenti edizioni è andato a occupare i primi quattro posti della top 10, riuscendo nella non semplice impresa di far scendere Steam Deck in quinta posizione.

Hogwarts Legacy Digital Deluxe Hogwarts Legacy Hogwarts Legacy Hogwarts Legacy Digital Deluxe Steam Deck Project Zomboid Dead Space Destiny 2: Oltre la Luce + Pass Annuale Dying Light 2: Stay Human Counter-Strilke: Global Offensive - Prime Status Upgrade

Se la memoria non ci inganna, è la prima volta che l'handheld prodotto da Valve cede il passo, quantomeno da quando l'azienda è riuscita ad adeguarne la produzione alla domanda degli utenti e a velocizzare le spedizioni.

Non sorprende, tuttavia, che l'avvicendamento si sia verificato proprio con Hogwarts Legacy, che ha superato gli 800.000 giocatori contemporanei su Steam e sembra ormai destinato a macinare numeri davvero impressionanti, sia su PC che soprattutto su console.

A fare le spese di questo successo è stato anche il remake di Dead Space sviluppato da EA Motive, che la scorsa settimana occupava la terza posizione in classifica e ora è sceso al settimo posto.