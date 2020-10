Baldur's Gate 3 ha una quest nelle "condizioni di utilizzo"

Baldur's Gate 3 non smette di stupire. Pensate che ha una quest anche nelle condizioni di utilizzo, che dimostra non solo la grande creatività di Larian Studios, ma anche che c'è qualcuno che le legge davvero. Una delle voci chiede ai giocatori:

"Accettando questo patto, ottieni una missione supplementare che è quella di inviare a Larian la registrazione di una tua esecuzione di una lirica, di una canzone, di un testo, di un poema o di una danza performativa che esalti il tuo interesse per i Forgotten Realms.

Se rifiuti di prendere la missione o di portarla a compimento entro i primi tre inverni post accettazione del patto, rinunci alla fama e alla fortuna, o all'infamia, che deriva dall'essere uno dei fondatori della nostra Gilda dei Grandi Geni. Con la presente concedi a Larian Studios la licenza globale, perpetua e senza royalty di condividere le tue registrazioni nei canali social di di Larian Studios."

Sostanzialmente bisogna trasformarsi in bardi e trovare un modo originale e interessante per lodare lo scenario di Dungeons and Dragons in cui è ambientato il gioco. Vogliamo vedervi ballare.

Per il resto vi ricordiamo che Baldur's Gate 3 è disponibile per PC e Stadia in Accesso Anticipato. Il lancio è già stato un grande successo, stando a quanto riportato dalla software house e al fatto che ha rotto Steam.