Baldur's Gate 3: non preordinatelo ancora, avverte Larian Studios

Baldur's Gate 3 è sicuramente uno dei giochi più attesi del prossimo periodo e può risultare un po' strano vedere che i suoi stessi sviluppatori, Larian Studios, raccomandano agli utenti di non effettuare il preorder, almeno per il momento.

Secondo il Director of Publishing di Larian, infatti, c'è qualcosa che non torna con i preorder così anticipati ed è meglio fare attenzione, perché effettivamente il team non ha ancora elaborato alcuna strategia in tal senso e non c'è un piano effettivo sulle prenotazioni e sulle varie iniziative di marketing legate al lancio.

In effetti, non c'è ancora nemmeno una data di uscita per Baldur's Gate 3, cosa che rende il tutto ancora più strano. Il sospetto, dunque, è che effettuando un preorder adesso sia possibile impelagarsi con qualche rivenditore di chiavi poco affidabile perché in ogni caso Larian Studios non può fornire alcuna assistenza sulla transazione, se effettuata adesso.

"State attenti ad effettuare il preorder di Baldur's Gate 3 adesso, non abbiamo ancora un periodo ufficiale per il preorder e non abbiamo ancora piani di collaborazione con i rivenditori, né distributori di terze parti, non abbiamo annunciato né un prezzo né una data, non possiamo garantire nulla al momento", ha affermato Very Games Michael.

"Non possiamo inoltre offrire supporto per alcuna transazione attraverso quei siti se ci dovesse essere un problema visto che non abbiamo accordi ufficiali. Non ho nulla contro la rivendita di chiavi che sono in stock presso quei siti, ma non c'è indicazione effettiva che queste corrispondano effettivamente a copie del gioco".

Insomma, Larian invita a fare attenzione, pur sostenendo che probabilmente non c'è nulla di illegale nei siti che hanno disponibili già i preorder, solo che prezzo, data di uscita e altre informazioni non possono essere corrette, perché effettivamente non sono ancora state decise e annunciate in via ufficiale.

Nel frattempo, di recente è emerso che nel gioco si potrà morire dopo 15 secondi e senza combattere, a quanto pare, inoltre per tutte le informazioni che abbiamo al momento vi rimandiamo all'anteprima di gameplay di Baldur's Gate 3.