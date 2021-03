Battlefield 6: co-op nella campagna e abilità di classe nel multiplayer, rumor

Negli ultimi tempi sempre più rumor e leak circondano il prossimo capitolo di Battlefield, per ora noto come Battlefield 6. Secondo i rumor il gioco potrebbe abbandonare la numerazione, ma non potremo saperlo fino a quando non verranno date informazioni ufficiali. Più interessanti invece i rumor dedicati alla co-op della campagna e alle abilità di classe nel multiplayer.

Le informazioni arrivano dal noto insider Tom Henderson. Secondo quanto rivelato, la campagna per giocatore singolo dei Battlefield 6 includerà un'opzione co-op. I giocatori controlleranno una squadra di specialisti: si dovrà regolarmente decidere se schierarsi con gli Stati Uniti o la Russia. Le due superpotenze saranno al centro della storia e la campagna sarà condizionata dalle nostre scelte.

Per quanto riguarda il multiplayer di Battlefield 6, Henderson afferma che i giocatori potranno scegliere tra quattro classi di soldato che avranno accesso a armi, equipaggiamenti e abilità dedicate, in modo analogo ai perk di Call of Duty.

Henderson è un noto insider, come detto, e in passato ha rilasciato informazioni precise riguardo a Battlefield e Call of Duty. Si tratta in altre parole di una fonte credibile, ma ricordiamo che è pur sempre un leak: fino a quanto EA non svelerà in modo ufficiale i dettagli su Battlefield 6, non potremo confermare alcunché.

Secondo i rumor, l'annuncio del gioco dovrebbe avvenire a maggio: a svelarlo è Jeff Grubb. Possiamo solo attendere nuove informazioni a riguardo.