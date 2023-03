Bayonetta Origins: Cereza and the Lost Demon, un video di gameplay da 10 minuti

Bayonetta Origins: Cereza and the Lost Demon si mostra con un nuovo video di gameplay della durata di circa dieci minuti, pubblicato da Game Informer in concomitanza con la scadenza di un importante embargo per il gioco in arrivo su Nintendo Switch.

Come avrete notato, infatti, nei giorni scorsi abbiamo provato Bayonetta Origins: Cereza and the Lost Demon e siamo rimasti colpiti dalla resa artistica dell'esperienza, dalle sue meccaniche e da un level design curioso e accattivante, che spinge a esplorare a fondo gli scenari.

Aspetti che vengono ribaditi nelle sequenze che potete vedere qui sotto, sebbene siano tratte dalle fasi iniziali della campagna e presentino dunque dei ritmi più blandi rispetto a quanto il titolo comincia davvero a ingranare, anche questo un elemento descritto nel nostro articolo.

Annunciato con un trailer ai TGA 2022, Bayonetta Origins: Cereza and the Lost Demon si pone l'obiettivo di espandere l'universo di Bayonetta attraverso un'avventura dai tratti fiabeschi, in cui controlliamo Cereza da ragazzina mentre cerca di salvare sua madre nella foresta di Avalon.

Accompagnata da Cheshire, un peluche posseduto da un potente demone che le fornirà tutto il supporto necessario, anche tramite l'uso di poteri elementali, la protagonista di questo curioso spin-off dovrà affrontare le tante insidie di un luogo misterioso per riuscire a portare a termine la sua missione.