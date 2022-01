Bloodborne, utenti chiedono versione PC dopo l'uscita di God of War

La richiesta di una versione PC di Bloodborne è tornata popolare sui social dopo il lancio di God of War: i tweet in proposito si sono moltiplicati negli ultimi giorni e Sony è stata nuovamente presa d'assalto.

DualShockers sosteneva che dietro questo rinnovato trend ci fosse la clamorosa acquisizione di Activision Blizzard da parte di Microsoft annunciata ieri: un'operazione da quasi 70 miliardi di dollari che ha determinato, fra le altre cose, perdite per 20 miliardi in azioni Sony.

Le cose, invece, stanno diversamente: non si trattava di una richiesta volta a ottenere una qualche reazione da parte della casa giapponese e magari un atteggiamento più aggressivo nei confronti del mercato PC, quanto piuttosto un desiderio preciso.

Il desiderio, appunto, di vedere il titolo targato From Software approdare finalmente sulla piattaforma Windows, esattamente come accaduto a giochi come Horizon Zero Dawn, Days Gone, God of War e, prossimamente, Uncharted: Raccolta L'Eredità dei Ladri.

Per quanto riguarda invece il discorso delle possibili acquisizioni, rimane la suggestiva ipotesi di comprare Konami, anch'essa molto popolare sui social: con questa operazione Sony si porterebbe a casa proprietà intellettuali come PES, Silent Hill, Metal Gear Solid, Castlevania, Contra e altre ancora.

Aggiornamento: abbiamo modificato la notizia dopo aver appurato che l'interpretazione di DualShockers era fondamentalmente errata, oltre che poco sensata.