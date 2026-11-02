Borderlands supera i 100 milioni di copie vendute: Gearbox prepara nuovi contenuti per il 2027

2K e Gearbox Software hanno annunciato che la serie Borderlands ha superato ufficialmente i 100 milioni di copie vendute . Un risultato raggiunto nel corso di oltre quindici anni, a partire dal debutto del primo capitolo nel 2009, e che gli sviluppatori attribuiscono anche al contributo della community, il cui sostegno ha accompagnato l'evoluzione del franchise nel tempo. Per celebrare il traguardo, i giochi della serie sono stati messi in sconto su tutte le piattaforme.

Uo sguardo al futuro

L'annuncio è stato accompagnato da un aggiornamento sul futuro di Borderlands 4, uscito poco più di un anno fa. Gearbox ha confermato che la roadmap del primo anno è ormai conclusa, ma il team è già al lavoro su altri contenuti destinati ad arrivare nel 2027. Nel corso dei primi dodici mesi il gioco ha ricevuto due Story Pack, cinque Bounty Pack e due nuovi Cacciacripta, oltre a diversi aggiornamenti che hanno introdotto attività, funzionalità aggiuntive e miglioramenti alla qualità della vita. A questi si aggiungono due scontri gratuiti contro i Raid Boss e un'incursione endgame chiamata Takedown.

L'artwork celebrativo del traguardo di vendite

Gli aggiornamenti settimanali delle attività e le sfide della community proseguiranno anche in futuro. Gearbox, tuttavia, sta ragionando su prospettive più ampie, che riguardano non soltanto il prossimo capitolo della serie, ma anche i personaggi e le storie dell'universo di Borderlands. Lo studio vuole capire quali figure meritino ulteriori approfondimenti e quali vicende potrebbero essere riprese e sviluppate. Per questo ha invitato i giocatori a continuare a condividere le proprie opinioni sui social network e attraverso il Gearbox Devcast, il programma nel quale gli sviluppatori discutono regolarmente dei feedback ricevuti.

Il team ha comunque precisato che i progetti più ambiziosi richiedono tempo e che ulteriori informazioni arriveranno soltanto quando sarà il momento opportuno.

Tra le iniziative annunciate c'è anche il ritorno di The Hunt, evento benefico organizzato dalla community di Borderlands e in programma dal 6 novembre. La precedente edizione ha raccolto 118.995,80 dollari a favore dello St. Jude Children's Research Hospital, impegnato nella ricerca e nella cura delle malattie infantili. Per la nuova raccolta, 2K Foundations e Gearbox hanno promesso di raddoppiare ogni donazione fino a raggiungere la cifra dello scorso anno. L'obiettivo potenziale è quindi superare i 230.000 dollari complessivi destinati all'ospedale.