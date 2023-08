Broken Sword Parzival's Stone e Shadow of the Templars: Reforged annunciati con un trailer

Come potete vedere, in particolare Broken Sword - Parzival's Stone non sembra essere in una fase particolarmente avanzata dello sviluppo.

Revolution Software ha annunciato Broken Sword - Parzival's Stone e Broken Sword - Shadow of the Templars: Reforged che sono, nell'ordine, il sesto capitolo ufficiale della serie e l'edizione rimasterizzata dal primo. Usciranno su PC, console e piattaforme mobile. Broken Sword 6 non ha ancora un periodo d'uscita, mentre Broken Sword 1 è previsto per l'inizo del 2024.

La rinascita di Broken Sword

Broken Sword 6 è in arrivo

Gli annunci, dati in occasione della Gamescom 2023, sono parte del progetto di rivitalizzazione della serie Broken Sword, ferma ormai da qualche anno.

Stando a quanto riportato sul comunicato ufficiale, Broken Sword - Parzival's Stone sarà un'evoluzione significativa delle avventure classiche, con la semplicità di un'avventura punta e clicca portata completamente ai giorni nostri attraverso un gameplay innovativo e coinvolgente. Uno stile grafico unico, definito in "Super 2D", offrirà sfondi disegnati a mano applicati a geometrie in 3D.

La trama è per ora molto vaga: George e Nico si riuniscono ma presto vengono coinvolti in una terrificante cospirazione in un mondo di cacciatori di tesori nascosti, brutali storie medievali e fisica quantistica.

Per quanto riguarda Broken Sword - Shadow of the Templars: Reforged, si parla di sfondi ridisegnati in 4K, animazioni rifatte e perfezionamento di molti aspetti del gioco originale, come quello audio, ora molto più rifinito. Il gioco dovrebbe rimanere comunque fedele all'originale.

In Broken Sword - Parzival's Stone si potrà:

- Vestire i panni di George e Nico mentre indagano su un antico manoscritto e si ritrovano coinvolti in una terrificante cospirazione e in un mondo di cacciatori di tesori nazisti, antiche storie medievali e fisica quantistica.

- Seguire gli indizi del manoscritto per scoprire la posizione segreta del Graal (ma non come ci si potrebbe aspettare): un tesoro mitico perduto da mille anni.

- Sfidare spietati rivali, agenzie governative corrotte e colossi globali dell'energia che vogliono battere i nostri eroi. George e Nico potrebbero essere l'unico ostacolo che impedisce al mondo intero l'armageddon.

- Vivere la tua avventura in un ambiente 'Super 2D', modellato utilizzando elementi di sfondo colorati in 2D applicati a geometrie in 3D per muoversi in tempo reale.

Insomma, non vediamo l'orda di giocarci.