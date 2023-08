Xbox ha ribaltato la situazione esclusive rispetto a PS5 nel 2023?

Il 2023 vede una strana situazione: Xbox sembra aver ribaltato il discorso esclusive rispetto a PS5, con quest'ultima che ora appare in affanno. Ieri sera, durante l'Opening Night Live della Gamescom 2023, Microsoft ha annunciato l'uscita a sorpresa di Age of Empires 4 per console Xbox. Sembra una cosa da poco, ma stiamo parlando di uno dei migliori strategici in tempo reale degli ultimi anni, nonché di una produzione di alto livello, non certo da "shadow drop". Vero che è già disponibile su PC da qualche tempo, ma il punto non è questo. Come dicevamo, con mosse del genere la casa di Redmond sembra aver ribaltato la percezione del pubblico riguardo al lancio di esclusive per la sua piattaforma, che non appare più come quella più povera sul mercato, almeno nell'anno corrente e nel 2024.

Da gennaio a oggi gli studi first party di Microsoft hanno lanciato in esclusiva su Xbox Hi-Fi Rush, Redfall (sorvoliamo sulla qualità di quest'ultimo) e ora Age of Empires 4. Presto arriverà Starfield, cui seguirà Forza Motorsport. Sempre nel corso dell'anno è arrivata la versione Xbox Series X/S di Ghostwire: Tokyo, rimasto un'esclusiva di PS5 per un anno (per accordi pre-acquisizione di Bethesda), ed è stata pubblicata l'ottima edizione rimasterizzata di Quake 2 che, pur essendo multipiattaforma, viene comunque da uno studio first party (va detto però che è stata affidata a uno studio terzo, Nightdive Studios). Inoltre, durante lo showcase dello scorso giugno, Microsoft ha annunciato o presentato una miriade di nuovi titoli, di cui molti in uscita nel 2024, come Avowed, Hellblade II: Senua's Saga, Microsoft Flight Simulator 2024 e Fable, nonché altri previsti per gli anni successivi.

Dopo la carestia l'abbondanza, verrebbe da dire, considerando un 2022 tutto meno che brillante, tanto che aveva portato molti a fare previsioni apocalittiche per la piattaforma Xbox. Semplicemente ora che gli studi acquisiti da Microsoft nel corso degli scorsi anni stanno iniziando a ingranare e si sono esauriti i progetti pre-acquisizione di molti di essi, si cominciano a intravedere i frutti degli investimenti fatti, con titoli di diverse dimensioni e generi che stanno via via arrivando sul mercato.