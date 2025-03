Il bundle con PS5 e Astro Bot ha una data di uscita e un prezzo molto interessante

Un'avventura strabiliante

Premiato come Game of the Year ai The Game Awards 2024, Astro Bot è probabilmente il platform che più si avvicina all'eleganza e alla raffinatezza dei giochi Nintendo, a cui gli sviluppatori si sono dichiaratamente ispirati.

Sfruttando in maniera completa le peculiarità del controller DualSense, come da tradizione per la serie, Astro Bot ci mette al comando del simpatico robottino in una nuova missione di salvataggio che si dipanerà attraverso dei diverse galassie.

Come abbiamo avuto modo di sottolineare anche nella nostra recensione di Astro Bot, il gioco prende molto sul serio il proprio valore celebrativo per il brand PlayStation e i suoi iconici personaggi, che vengono citati a più riprese nel corso della campagna.