Call of Duty Mobile: Activision conferma il supporto a lungo termine, contraddicendo Microsoft

Activision sembra aver smentito quanto era stato riferito in precedenza da Microsoft sul futuro di Call of Duty Mobile, confermando che il supporto per il gioco proseguirà ancora a lungo termine e che non è destinato ad essere abbandonato.

Attraverso un messaggio pubblico, Activision ha ribadito l'impegno su Call of Duty Mobile, riferendo che "Siamo impegnati su Call of Duty Mobile come una parte importante dell'interno franchise Call of Duty e della nostra strategia mobile. Abbiamo i migliori fan nel mondo e intendiamo continuare a supportare il gioco con un programma sostanzioso di nuovi contenuti, attività e aggiornamenti sul lungo termine".



La questione sembra contraddire quanto era stato riferito da Microsoft qualche giorno fa, ovvero che il supporto per Call of Duty Mobile fosse previsto diminuire, con il gioco destinato ad essere sostituito da Call of Duty Warzone Mobile.

La correzione da parte di Activision sembra dovuta: la compagnia è ancora ufficialmente indipendente e ha voluto ribadire il supporto su un gioco sul quale sta puntando ancora molto. Sebbene sia probabile che i progetti a lungo termine possano prevedere una sostituzione progressiva con Warzone Mobile, sarebbe alquanto controproducente diffondere fin da ora comunicazioni su una sua possibile chiusura in futuro, minacciando l'economia interna del gioco.