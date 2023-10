Call of Duty: Modern Warfare 3, dopo il lancio arriveranno le mappe più amate di Modern Warfare 2

A pochi giorni dal lancio di Call of Duty: Modern Warfare 3, gli sviluppatori hanno annunciato che come parte del supporto post-lancio del gioco verranno aggiunte alcune delle mappe di Modern Warfare 2 più amate dai giocatori.

Questo dettaglio arriva direttamente dal sito ufficiale della serie, dove recentemente sono stati svelati anche i requisiti di sistema al completo della versione PC, tramite un post in cui sono state presentate le mappe e le modalità presenti al lancio di Call of Duty: Modern Warfare 3.

Le prime mappe a tornare saranno Farm 18, Mercado e Shoot House, che verranno aggiunte "poco dopo il lancio" in una playslist dedicata. Le mappe saranno identiche alle loro controparti di Call of Duty: Modern Warfare 2, ma gli sviluppatori assicurano che grazie alle nuove meccaniche introdotte nel gioco daranno vita a match completamente differente. Non sarà tuttavia possibile giocarci con le modalità inedite introdotte in Modern Warfare 3, come Cutthroat.

"Per aumentare ulteriormente una selezione già impressionante di mappe Core 6v6, siamo entusiasti di annunciare che una serie di mappe di Modern Warfare II preferite dai fan diventeranno gradualmente disponibili in Modern Warfare III nel corso delle stagioni", recita il post sul sito ufficiale.

"La selezione iniziale, che prevede quattro mappe Core 6v6 tra cui Farm 18, Mercado e Shoot House, sarà disponibile poco dopo il lancio in una playlist dedicata e altre seguiranno nel corso delle stagioni."

"Queste mappe sono graficamente identiche a come apparivano in MWII, ma a causa delle innovazioni apportate ai movimenti e alle meccaniche di gioco generali presenti in MWIII, potreste scoprire che si giocano in modo completamente diverso. Queste mappe sono inoltre completamente aggiuntive, il che significa che sono previste in aggiunta a una serie completa di nuove mappe stagionali (e rimasterizzate) e altri contenuti."