Call of Duty: Modern Warfare 3 supporterà DLSS 3 e NVIDIA Reflex al lancio

NVIDIA ha annunciato che l'attesissimo Call of Duty: Modern Warfare 3 supporterà al lancio le sue ultime tecnologie grafiche: DLSS 3 e NVIDIA Reflex , che saranno abilitate dal nuovo driver Game Ready, pensato per ottimizzare il gioco di Activision Blizzard.

Prestazioni top

Call of Duty: Modern Warfare 3 è più fluido grazie alle tecnologie di NVIDIA

Ma c'è di più, perché Call of Duty: Modern Warfare III è solo uno degli otto nuovi giochi con DLSS, che comprendono: Desynced, Jusant, RIPOUT, RoboCop: Rogue City, The Talos Principle 2 e altri ancora.

Il comunicato stampa ci ricorda che l'accesso anticipato di Call of Duty: Modern Warfare 3 avverrà il 2 novembre, mentre il lancio per tutti il 10 novembre. Chi possiede una scheda GeForce RTX potrà usufruire da subito delle gioie di DLSS 3 e di Reflex.

"Nel benchmark integrato di Call of Duty: Modern Warfare III, portando tutte le impostazioni al massimo in 4K, le prestazioni aumentano in media di 1,8 volte quando si attiva DLSS 3, consentendo un gameplay con impostazioni massime a oltre 100 FPS su GeForce RTX 4070 e fino a 200 FPS su GeForce RTX 4090," ci dice il comunicato ufficiale, che poi prosegue nella disanima tecnica: "A 1440p, il DLSS 3 aumenta le prestazioni di 1,6 volte, consentendo un gameplay a 100 FPS+ sull'intera lineup di schede grafiche GeForce RTX Serie 40 e fino a 240 FPS sulla GeForce RTX 4090."

C'è però spazio anche per le configurazioni meno performanti, visto che a 1080p l'aumento delle prestazioni è di 1,5 volte grazie al DLSS 3 e consente di raggiungere frame rate da esports su tutte le GPU GeForce RTX Serie 40 e permette di sfruttare al massimo la massima frequenza di aggiornamento dei display sulla GeForce RTX 4090, che raggiunge un risultato di 300 FPS.

Inoltre, per i giocatori con laptop, il DLSS 3 aumenta le prestazioni di 1,6 volte sia a 1080p che a 1440p, consentendo a tutti i possessori di giocare a frame rate veloci e fino a 230 FPS sui laptop con GeForce RTX 4090.

Marc-Alexandre Milot, Design Director di Beenox, studio che si è occupato della versione PC del gioco, ha dichiarato in merito: "Ogni frame dell'azione conta in Call of Duty. Ancora una volta, NVIDIA introduce nell'ambito gaming innovazioni importanti grazie al DLSS 3 Frame Generation. Insieme al DLSS Super Resolution e Reflex, ci permette di offrire un gameplay più veloce, fluido e visivamente impressionante alla versione PC di Call of Duty: Modern Warfare III."