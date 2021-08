Call of Duty: Vanguard, Dr Disrespect ha un grosso dubbio dopo aver provato l'alpha

Call of Duty: Vanguard è stato protagonista di una recente alpha dedicata in particolare alla modalità multiplayer Collina dei Campioni, che generalmente è stata apprezzata da un esperto come Dr Disrespect, il quale ha però espresso anche un grosso dubbio relativo a questa opzione del nuovo gioco Activision.

Durante uno dei suoi ultimi video, lo streamer specializzato nello sparatutto in questione ha riferito di apprezzare l'idea di Champion Hill, che funziona piuttosto bene, tuttavia è abbastanza convinto che la maggior parte dei giocatori non la utilizzerà, preferendo presto passare subito alle altre modalità multiplayer e a Call of Duty: Warzone.

"Penso che il concept di base della modalità sia molto interessante, è divertente. È una di quelle cose però... un po' come l'1v1, il 2v2, il 3v3... ci giochi un po', ti sembra qualcosa di nuovo, è piacevole per un po' e poi pensi ma in che direzione andrà il gioco, per la maggior parte? Ho questa sensazione che la modalità finirà in questo modo", ha spiegato lo streamer.

"A meno che non ci siano elementi che siano in qualche modo integrati nella porzione battle royale del multiplayer, ma non so come questi possano essere inseriti, non se se ci sarà un sistema classificato e nemmeno se questo possa essere abbastanza interessante", ha aggiunto.

Insomma, secondo Dr Disrespect la nuova modalità Collina dei Campioni di Call of Duty: Vanguard sembra essere un diversivo interessante, ma c'è la concreta possibilità che venga abbandonata abbastanza presto dalla community, condannandola dunque a un rapido declino rispetto alle altre modalità del multiplayer e alla battle royale di Call of Duty: Warzone, che rimarranno probabilmente gli elementi di maggiore interesse.

L'alpha di Call of Duty: Vanguard è stata disponibile su PS5 e PS4 con la modalità Collina dei Campioni nello scorso fine settimana, potete scoprire qualcosa di più su questa nel provato dell'alpha pubblicato proprio ieri su queste pagine.