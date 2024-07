Il CEO dello studio di Warframe critica i grossi publisher: abbandonano i giochi live service troppo in fretta

Pur senza fare nomi specifici, secondo Sinclair il problema è che queste compagnie erroneamente si aspettano successo e relativi incassi stellari fin da subito , e quando ciò non accade si spaventano dei grossi costi operativi nel tempo e abbandonando in fretta e furia questi progetti, senza tuttavia considerare i lunghi cicli vitali che li caratterizzano e che permettono di recuperare terreno (così come anche perderlo) nel tempo. Insomma, si tratta di una "maratona" e non di correre i "100 metri".

Steve Sinclair, CEO di Digital Extremes , lo studio autore di Warframe , afferma che i grandi publisher hanno un approccio sbagliato con i giochi live service e li abbandonano troppo in fretta se non si rivelano un successo immediato.

Le parole di Sinclair

"Pensano che al lancio sia un "o la va, o la spacca", ma non è così", ha detto Sinclair. "Hanno un modello finanziario per far sì che siano persistenti, ma non lo sono mai. Esce, non funziona e lo buttano via".

Un'immagine da Anthem, il gioco live service di EA e Bioware

"È un peccato quando si dedicano così tanti anni della propria vita all'iterazione di questi sistemi o alla costruzione di una tecnologia o alla nascita di una community, ma poiché i costi operativi sono elevati, si è terrorizzati quando i numeri calano e si abbandona il progetto. L'abbiamo visto anche con giochi straordinari che ritengo abbiano un enorme potenziale e che vengono abbandonati troppo presto".

Come accannato in precedenza, Sinclair non ha fatto nomi specifici, ma volendo gli esempi non mancano. Tra questi possiamo citare Anthem di Bioware, lanciato nel 2019 ricevendo piogge di critiche per poi terminare il supporto nel 2021, oppure Hyper Scape di Ubisoft, che dopo un debutto con il botto alla fine del 2020 è stato praticamente abbandonato nell'aprile del 2021, con la chiusura dei server avvenuta l'anno successivo.

Warframe, dal canto suo, è stato lanciato nel 2013 e ha superato brillantemente la prova del tempo, considerando che si tratta di uno dei giochi free-to-play più noti e apprezzati grazie ai suoi aggiornamenti con nuovi contenuti a ritmi costanti. Il prossimo, Warframe 1999, è in programma per quest'anno.