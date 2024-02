Cities: Skylines II ha venduto ben 1 milione di copie, Paradox è dispiaciuta per altri motivi

Paradox Interactive ha pubblicato un video che fa da report di fine anno e ha svelato tramite esso che Cities: Skylines II ha venduto più di un milione di copie.

Al tempo stesso, l'editore afferma di non essere soddisfatto del fatto di non aver rispettato le aspettative dei giocatori in termini di prestazioni, piattaforme di riferimento e funzionalità disponibili al lancio.

Inoltre, afferma che il team di sviluppo è al lavoro con grande impegno sui miglioramenti e che non ci sono dubbi sul fatto che continuerà a ottimizzare il gioco e ha sviluppare nuovi contenuti.

Paradox Interactive afferma infatti che Cities: Skylines II è un prodotto sul quale intende investire a lungo termine, rassicurando così gli appassionati che hanno acquistato il gioco.