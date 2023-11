Classifica Steam: Call of Duty conquista la vetta, seguito dal sempreverde Cyberpunk 2077

SteamDB ha pubblicato la classifica dei giochi e hardware più venduti su Steam nell'ultima settimana, stilata tenendo in considerazione i ricavi in dollari ed escludendo dall'equazione i titoli free-to-play. Sulla vetta della classifica troviamo "Call of Duty", ovvero l'hub che include vari giochi della serie incluso quello in uscita il 10 novembre, Modern Warfare 3.

Di seguito la top 10 dei giochi più venduti su Steam nella settimana del 31 ottobre - 7 novembre 2023: