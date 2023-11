Starfield: un texture pack da 12 GB migliora la qualità grafica di quasi tutte le superfici

Starfield ottiene un nuovo e massiccio texture pack, anche in questo caso non ufficiale, da parte del modder XilaMonstrr, che ha pubblicato un pacchetto da 12 GB in grado di migliorare la resa grafica di molte delle superfici e delle strutture presenti nel gioco.

È di fatto una mod, ma specificamente realizzata per migliorare gran parte delle texture relative alle ambientazioni di Starfield, dunque non introduce modifiche al gameplay o ai contenuti ma si limita a incrementare risoluzione e dettaglio su diverse superfici presenti nel gioco.

Potete trovare questo 4K Texture Pack a questo indirizzo, e scaricandolo e applicandolo sarà possibile vedere alcuni miglioramenti nella resa di materiali ed elementi di scenario vari, anche se ovviamente valgono le avvertenze che riguardano tutte le mod in generale, specialmente queste che ancora non sfruttano il toolkit ufficiale per le mod di Starfield, che arriverà nel 2024.