Classifica Steam, It Takes Two primo mentre Outriders scende in quinta posizione

It Takes Two, il gioiellino di Hazelight Studios, ha conquistato la vetta della classifica Steam, superando Outriders che finisce in quinta posizione dopo aver condotto la top 10.

Si tratta di un gran bel risultato per il nuovo titolo diretto da Josef Fares, che arriva dopo l'importante conferma della critica: per ora It Takes Two è il gioco con la valutazione media più alta del 2021.

Come illustrato nella nostra recensione di It Takes Two, l'avventura ci mette nei panni di una coppia di genitori trasformati in pupazzi a causa di un misterioso sortilegio, che si ritrovano a dover collaborare per sopravvivere e rimettere le cose a posto.

In seconda posizione troviamo una new entry, nello specifico Stellaris: Nemesis, mentre al terzo posto della classifica Steam risale in maniera eloquente il kit per il visore VR Valve Index.

Classifica Steam dal 12 al 18 aprile 2021