Crimson Desert ha un periodo di uscita, confermato con un nuovo trailer spettacolare ai TGA 2024

Anche lo stile adottato per rappresentare il suo ampio open world è particolare: più che un fantasy medievale, mette in scena un'ambientazione che oscilla tra il realismo medievale e il fantastico spinto, come vediamo anche in questo trailer.

L'ambizioso RPG open world di Pearl Abyss, Crimson Desert , è tornato a farsi vedere con un nuovo e spettacolare trailer in occasione dei The Game Awards 2024, che ha annunciato anche un periodo di uscita , sebbene ancora molto vago, previsto per il 2025.

Un action RPG davvero molto ampio

Il nuovo trailer visibile qui sotto consente di dare un'altra occhiata a questo grande e variegato mondo di gioco.

In questa ambientazione, il protagonista Kliff si ritrova a portare avanti varie quest che lo portano ad esplorare numerosi scenari, ed entrare in contatto con vari personaggi e creature.

Per conoscerlo meglio, vi rimandiamo al nostro recente provato pubblicato proprio il mese scorso e basato su una versione piuttosto aggiornata. Crimson Desert non ha dunque ancora una data di uscita ma quantomeno il lancio è confermato per il 2025, in attesa di ulteriori precisazioni al riguardo.

Il sistema di combattimento sembra derivare alcune caratteristiche dagli action RPG in stile souls-like ma si presenta comunque molto dinamico e più spostato sull'azione fluida. Nel misto di suggestioni possiamo vedere riferimenti anche a The Legend of Zelda: Breath of the Wild e anche a The Elder Scrolls per certi aspetti, oltre ovviamente a elementi derivati dallo stesso Black Desert Online.