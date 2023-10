Cyberpunk 2077: CD Projekt ha imparato la lezione dal disastroso lancio su PS4 e Xbox One

Colin Walder, engineering director di CD Project, ha parlato di come il disastroso lancio di Cyberpunk 2077 su PS4 e Xbox One ha fortemente demoralizzato il team di sviluppo, tuttavia servendo da lezione per i progetti futuri, incluso The Witcher 4.

Intervistato da Invenglobal, Walden ha spiegato che CD Projekt ora adotta una mentalità e un flusso di lavoro agile, per assicurarsi che il team riesca a procedere in scioltezza in determinati aspetti dello sviluppo, inclusi i lavori sulle versioni console, ammettendo che questo approccio è stato adottato solo dopo la pubblicazione delle versioni PS4 e Xbox One Cyberpunk 2077, che come sicuramente ricorderete erano tutt'altro che perfette.

"L'approccio che avevamo, il modo in cui lavoravamo per la produzione, la creazione di demo e il passaggio a una mentalità e a un flusso di lavoro agili: si tratta di assicurarsi di essere al top in determinati ambiti fin dall'inizio", ha detto Walder.

"Prendiamo le console, per esempio: dobbiamo assicurarci che funzionino fin dall'inizio. Per il nostro prossimo progetto, Polaris (il nome in codice del prossimo The Witcher, ndr), stiamo già eseguendo le nostre demo e revisioni interne sulla console fin dall'inizio".