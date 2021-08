Cyberpunk 2077 con una RTX 3090 e 50+ mod è un vero spettacolo, anche solo in video

Vediamo questo spettacolare filmato di Cyberpunk 2077 fatto girare con una scheda video GeForce RTX 3090, con a supporto più di cinquanta mod, che ne migliorano l'aspetto grafico.

Il colpo d'occhio è veramente notevole, non c'è che dire, anche se va detto che per far girare tanta meraviglia ci vuole un signor sistema. Digital Dreams, il canale che ha pubblicato il video, dispone di una scheda madre Asus Prime x470-Pro, di una CPU Ryzen 9 3900x con 4,5Ghz su ogni core, di 32GB di ram Corsair Vengeance, di una scheda video ASUS TUF RTX 3090 @ 2100mhz, di un SSD Crucial mx500 2TB e di un sistema di raffreddamento Corsair Hydro H100.

Per l'elenco delle mod installate, andate sul solito Nexus Mods. Non c'è nemmeno da specificare che non è possibile moddare la versione console del gioco.

Per il resto vi ricordiamo che Cyberpunk 2077 è disponibile per PC, Xbox One, PS4 e Stadia. Su PS5 e Xbox Series X è giocabile in retrocompatibilità, in attesa dell'annunciata versione nativa per le due console di ultima generazione.