Cyberpunk 2077: corsa sul muro reinserita con una mod

Cyberpunk 2077 non è il progetto che molti speravano fosse e questo non solo per i problemi tecnici. Alcune feature del gioco sono state tagliate in fase di sviluppo, come è normale. Una di queste era la corsa sul muro: un modder ha però deciso di reinserirla è ha proposto la propria mod. Si tratta però di un lavoro in corso: non aspettatevi che funzioni perfettamente.

Il creatore ha reso disponibile questa mod per la corsa sul muro su Nexus Mod e ha spiegato che per il momento funziona solo su alcuni muri. Alle volte c'è il rischio di passare attraverso il muro se non guardi nella direzione di movimento e in altre situazioni non è proprio possibile attivarla. Si tratta solo di una versione di partenza, in sostanza, sulla quale il modder continuerà a lavorare. I giocatori di Cyberpunk 2077 più curiosi, però, possono già provarla.

La corsa sul muro era stata mostrata nella demo dell'E3 2018. V, a un certo punto, utilizza tale mossa per trovare un punto di vantaggio e bloccarsi usando le Mantis Blade: da tale posizione poteva analizzare la scena e poi calarsi a terra per attaccare dei nemici. Il level designer Max Pears ha però spiegato che tale mossa era stata eliminata dal gioco per questioni di design. Qui sotto potete inoltre vedere la mod della corsa sul muro implementata in Cyberpunk 2077. La distanza che è possibile raggiungere è considerevole e permetterebbe di certo di cambiare il metodo di approccio a diverse aree di gioco.

