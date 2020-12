Cyberpunk 2077: la Cybernight sta per arrivare e sarà "qualcosa di grosso"

Attraverso un messaggio audio su Twitter, CD Projekt RED ha annunciato la Cybernight di Cyberpunk 2077. Lo studio polacco non ha svelato nulla di quello che sta per arrivare, se non che si tratta di "un qualcosa di grosso" che V dovrà affrontare presto. E ha bisogno del nostro aiuto.

Il compito di annunciare quello che sembra un evento di lancio (o qualunque cosa frulli nella testa di CDPR) è stato affidato alla versione femminile di V che ha postato su Twitter un vero e proprio vocale.

"Ehi, sono io. Sono alle prese con un nuovo lavoro che sta per arrivare, ma penso di avere bisogno di aiuto. Ti invierò i dettagli presto, ma stai pronto, ok? Sembra proprio sarà molto grosso!"

Sono più o meno queste le parole pronunciate dalla protagonista. Parole che, ad una settimana dal lancio ufficiale del gioco, potrebbero preannunciare un qualche genere di evento di lancio in grande stile, o un qualche annuncio a sorpresa legato al gioco. Come per esempio qualche succosa notizia sulla tanto chiacchierata modalità multiplayer di Cyberpunk 2077.

Cosa pensate che sia? Nel frattempo lo studio ha pubblicato un nuovo trailer della spettacolare modalità fotografica. Lo avete visto?