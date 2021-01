Cyberpunk 2077 diventa Blade Runner grazie a una mod: ecco il video

Cyberpunk 2077 è stato trasformato in Blade Runner grazie a una mod realizzata da Essenthy e intitolata Climate Change. Potete vederla in azione nel video in calce.

Con il lancio degli strumenti modding ufficiali di Cyberpunk 2077 vedremo sicuramente tantissime nuove creazioni dalla community, ma in questo caso parliamo di un pacchetto che gira già da qualche giorno.

L'intento della mod è quello di prendere Night City e farla sembrare la Los Angeles di Blade Runner, andando ad aggiungere nebbia, luci differenti e atmosfere del tutto simili a quelle della pellicola di Ridley Scott.

Come da tradizione, la mod può essere scaricata gratuitamente dal sito Nexus Mods, dove trovate anche le semplici istruzioni per installarla su PC.

Atmosfere a parte, negli ultimi tempi i modder di Cyberpunk 2077 si sono dedicati anche ad aspetti diversi dell'esperienza, ad esempio portarsi a letto Keanu Reeves, cosa che però CD Projekt RED non ha ritenuto legittima, procedendo al ban della mod in questione.