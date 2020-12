Cyberpunk 2077: un errore di battitura nel gioco cambia il nome della città

Cyberpunk 2077 è piagato da molteplici bug e, ora, si aggiunge un altro problema: un errore di battitura ha cambiato il nome della città! Come potete vedere nell'immagine condivisa da @JurassicRabbit su Twitter e disponibile in calce, CD Projekt RED ha scritto "Nigth City" invece di "Night City" sul confine della città. La situazione, è inutile dirlo, ha scatenato una certa ilarità tra i giocatori.

Pare inoltre che non si tratti dell'unico errore di battitura presente nel gioco. Un altro utente, in risposta al Tweet suddetto, ha postato uno screenshot di Cyberpunk 2077 nel quale si può vedere la scritta "devilery", invece di "delivery" (consegna). Ovviamente, magari in fase di traduzione dal polacco, è possibile che una singola parola tra decine di migliaia sfugga (anche se siamo abituati a traduzioni perfette). La presenza, però, di un errore nel nome della città, in un punto così visibile, non fa altro che sottolineare come CD Projekt RED avrebbe avuto bisogno di più tempo per rifinire Cyberpunk 2077.

Certamente una scritta "Nigth City" su un edificio non è affatto un problema serio. È inoltre possibile che sia un errore voluto, per qualche strano motivo: ammettiamo però che è difficile concedere il beneficio del dubbio in questo caso.

In questo momento, la priorità è la correzione dei bug e il miglioramento delle prestazioni per le versioni PS4 e Xbox One. Chissà, forse con la prossima patch la scritta verrà corretta: non ci resta altro da fare se non attendere.

Vi segnaliamo infine che è disponibile il trailer del crossover tra Cyberpunk 2077 e Death Stranding: il gioco di Kojima riceve infatti oggetti e missioni a tema con l'ultimo update.