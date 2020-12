Overwatch 2: novità al Blizzcon Online 2021, è ufficiale

Blizzard ha confermato che saranno rilasciate nuove informazioni sull'attesissimo Overwatch 2 alla prossima conferenza del Blizzcon Online 2021, che si terrà il prossimo febbraio. Di norma questo evento si tiene dal vivo ma, a causa dell'attuale situazione sanitaria mondiale causata dal Covid-19, è stata spostata online.

Jeff Kaplan, game director di Overwatch, ha affermato: "So che molti non si aspettavano questa novità" riferendosi alla nuova mappa per il primo gioco "Come sapete, il nostro più grande focus è Overwatch 2, del quale parleremo più approfonditamente al prossimo Blizzcon Online di febbraio. Non vediamo l'ora di farvi sapere di più riguardo a Overwatch 2 e di mostravi di più riguardo al gioco. Sappiamo che è passato molto tempo e sappiamo di essere rimasti in silenzio: abbiamo ancora del lavoro da fare, quindi vogliamo gestire le aspettative. Stiamo però lavorando duramente e vogliamo che questo gioco sia perfetto per voi."

Overwatch 2 è infatti stato annunciato nel 2019, sempre al Blizzcon, ma da allora non si è saputo praticamente più nulla di importante. Basandoci sulle parole di Kaplan, pare che Blizzard non abbia ancora una data di uscita definitiva per il videogame: sappiamo però che lo sviluppatore preferisce annunciare questa informazione abbastanza vicino al rilascio.

Sarà interessante anche scoprire in che modo il team vorrà sfruttare PlayStation 5 e Xbox Series X|S con Overwatch 2, sempre ammesso che vi siano piani a riguardo. Vi ricordiamo infine che al Blizzcon 2019 era stato annunciato anche Diablo 4 del quale conosciamo grandi novità sul sistema di abilità e skill tree.