Dark Souls Remastered: mod "Old Lord 2.0" per PC promette nuovi NPC, armi, oggetti e nemici

LordOrange16 ha reso da pochi giorni disponibile una nuova mod per Dark Souls Remastered su PC. Parliamo della mod The Old Lords 2.0 che promette tante novità.

La descrizione ufficiale spiega che "The Old Lords è una mod per Dark Souls Remastered che mira a fornire un'esperienza fresca e unica. Aggiunge un buon numero di nuovi anelli, consumabili, armature, armi, cambia drasticamente il posizionamento di nemici e oggetti, modifica e remixa il posizionamento dei boss, aggiunta una notevole quantità di contenuti tagliati dal gioco originale, ricrea ogni singolo incantesimo e molto altro".

The Old Lords 2.0 per Dark Souls Remastered

La versione attuale, disponibile qui, è la 2.0. Si tratta di una versione ripulita e con molto meno bug della versione originariamente condivisa lo scorso novembre, ma poi rapidamente rimossa da Nexus Mod a causa di alcuni problemi. Come sempre, ricordiamo che queste mod vanno utilizzate solo giocando offline.

Tra i molteplici miglioramenti vi è anche il fatto che la Culla del Caos è opzionale in The Old Lords 2.0. Siamo certi che molti giocatori di Dark Souls Remastered considereranno questa modifica un cambiamento molto importante e interessante.

