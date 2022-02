Skate: il capitolo reboot è in arrivo "presto", i contenuti generati dagli utenti saranno centrali

Nella recente riunione finanziaria di EA, il CEO Andrew Wilson ha suggerito che Skate 4 sarebbe uscito "presto" - si può quindi supporre che l'uscita sia prevista entro quest'anno. Wilson afferma anche che i contenuti generati dagli utenti saranno il "centro" del design del reboot di Skate.

Il CEO di EA descrive i contenuti generati dagli utenti come "una parte davvero preziosa di ciò che la nostra industria offre ai nostri giocatori e ai nostri fan, qualcosa che i media tradizionali non offrono", e riconosce che i contenuti degli utenti sono stati "al centro di The Sims per molto tempo", e anche di altri giochi EA come Madden e FIFA. Andrew Wilson prosegue confermando che il contenuto creato dagli utenti sarà "al centro della progettazione di Skate, che sarà pubblicato presto".

Per quanto riguarda la data esatta del lancio, Wilson non si esprime ma non pare impossibile che sia nel 2022. È possibile che una vera e propria data di uscita sia rivelata nei prossimi mesi o all'EA Play che di norma ha luogo in periodo estivo. Per ora, possiamo solo attendere novità.

A parte la conferma del fatto che questo reboot di Skate è in sviluppo, le ultime notizie sul reboot sono state condivise nell'agosto 2021. In tale momento, è stata confermata la pubblicazione anche su PC, oltre che su PS5 e Xbox Series X|S.