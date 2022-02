Dying Light 2: risolvere i problemi della modalità co-op è la priorità numero uno di Techland

Gli autori di Dying Light 2 Stay Human hanno annunciato di essere a conoscenza dei problemi della modalità co-op e di voler dare massima priorità alla loro risoluzione. Inoltre, confermano anche di essere a conoscenza di alcuni problemi con il riscatto di codici e contenuti in-game. Il tutto è stato condiviso su Twitter, tramite il profilo ufficiale di Dying Light 2.

Precisamente, Techland ha scritto: "Cari giocatori, grazie per il vostro feedback. Ci sono due cose in cima alla nostra lista: le disconnessioni delle modalità co-op e i problemi con l'attivazione dei codici e altri contenuti in-game, inclusi i Twitch Drops da TechlandGG. Il nostro team ci sta lavorando. Vi aggiorneremo sui progressi".

Il personaggio di Dying Light 2 scende da una zip line

Cercando però sub-reddit di Dying Light 2, è possibile vedere che i giocatori segnalano anche altri problemi, ai quali probabilmente Techland metterà mano tramite i prossimi aggiornamenti. Si parla di problemi audio su PC e di alcuni bug che causano problemi con la prosecuzione nella storia, ad esempio. Si parla anche di messaggi d'errore del tipo "Stai lasciando l'area della missione" che appaiono quando non dovrebbero e causano la morte a ripetizione del personaggio. Ci sono segnalazioni di problemi con il motion blur su PS5 e Xbox Series X|S, inoltre.

Si parla molto in questi giorni di Dying Light 2, comprensibilmente, e i giocatori "old-gen" vorranno sapere, prima di comprarlo, se il gioco funziona correttamente anche sulle loro console. Per fortuna, possiamo vedere il video confronto di Digital Foundry, ecco come gira su PS4/Pro e Xbox One/X.