Dave the Diver: il trailer di lancio per PS4, PS5 e PS Plus Extra ci ricorda che è disponibile

Durante il giorno i giocatori esploreranno le profondità del Profondo Blu, un luogo leggendario dove è possibile trovare qualsiasi specie di pese, per recuperare le materie prime necessarie per gestire il ristorante di sera, nel mentre aiuteremo anche una popolazione di uomini-pesci e faremo luce su dei misteriosi terremoti. Se volete saperne di più, ecco la nostra recensione di Dave the Diver .

Ieri Dave the Diver è arrivato anche su PS4 e PS5 , debuttando tra l'altro anche nel catalogo di PlayStation Plus Extra, e per l'occasione è arrivato l'immancabile trailer di lancio , che vi proponiamo nel player sottostante.

Le altre novità arrivate su PlayStation Plus Extra e Premium

Come accennato in apertura, Dave the Diver è disponibile senza costi aggiuntivi per tutti gli abboanti a PlayStation Plus Extra e Premium. Non si tratta dell'unica novità interessante del mese per gli abbonati a i due servizi di Sony.

Nella mandata di aprile, infatti, troviamo anche Tales of Kenzera: ZAU, un nuovo promettente metroidvania dal fascino esotico, in arrivo nel catalogo al lancio il 23 aprile, mentre gli abbonati a Premium possono rigiocare alla versione originale di MediEvil.