Diablo 4: un video su open beta e pre-caricamento, Rod Fergusson preso a torte in faccia

Blizzard ha realizzato un lungo video di aggiornamento dedicato a Diablo 4, con nuovi dettagli su open beta e pre-caricamento, ma anche una simpatica scena di chiusura in cui il team festeggia prendendo il supervisore Rod Fergusson a torte in faccia per beneficenza.

Trasmessa a qualche giorno dall'annuncio delle date dell'open beta di Diablo 4, la diretta ha visto il game director Joe Shely, il lead systems designer Meng Song, il lead world designer Art Peshkov e il community lead Adam Fletcher discutere dei contenuti e delle caratteristiche di questa attesa fase di test, che come sappiamo si svolgerà dal 24 al 26 marzo con un accesso anticipato dal 17 al 19 marzo.

È stata presentata la ricompensa riservata ai partecipanti dell'open beta, la Sacca del Lupo con cui sarà possibile personalizzare i propri eroi con titoli e oggetti cosmetici per lasciare un segno dell'impresa compiuta anche dopo il lancio ufficiale di Diablo 4, atteso per il 6 giugno su PC, PlayStation e Xbox.

Durante il fine settimana dell'accesso anticipato sarà possibile accedere unicamente alle classi Tagliagole, Incantatore e Barbaro, mentre le classi Negromante e Druido faranno il proprio debutto nel periodo dell'open beta, quando si potranno creare fino a dieci personaggi per provare i diversi stili.

Gli sviluppatori hanno illustrato nei dettagli il sistema Armatura, rivelato la possibilità di sfidare un gigantesco boss e ovviamente di giocare da soli o in cooperativa, anche in locale, recludando eventualmente un amico che si sieda con noi sul divano per aiutarci a sconfiggere i demoni.

Come già accennato, tutti i progressi compiuti nel corso dell'accesso anticipato verranno trasportati nell'open beta, ma al termine di questa fase i personaggi creati verranno eliminati in vista del lancio, dove tutti ricominceremo la progressione da capo. Ah, ci sarà un nuovo livestreaming dedicato alla community il 24 marzo.