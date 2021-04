Diablo Immortal, closed alpha disponibile su Android da stanotte: tutti i dettagli

Diablo Immortal sarà protagonista di una closed alpha su Android a partire da stanotte, per la precisione dalle 2.00 del 23 aprile 2021, per un numero limitato di utenti che si sono iscritti al test, giornalisti e creator.

Dopo l'anteprima del BlizzConline 2021, Diablo Immortal potrà dunque essere provato nuovamente, in anteprima, nell'ambito di un secondo test in cui verranno introdotti un sacco di nuovi aggiornamenti, funzioni e sistemi.

L'alfa chiusa resterà disponibile per varie settimane, così che i giocatori possano provare tutti i contenuti al meglio con un ampio margine di tempo per fornire feedback.

Quindi, quali sono i contenuti in arrivo nell'alfa chiusa di Diablo Immortal? Qui sotto trovi una breve descrizione di ciò che abbiamo in serbo, ma puoi dare un'occhiata al nostro blog per una panoramica più approfondita dei nuovi contenuti.

Diablo Immortal, una sequenza di combattimento.

Nuovi sistemi endgame e PvP

Il Ciclo del Conflitto, sistema endgame basato sulle fazioni - I personaggi combatteranno come Ombre o Immortali nelle varie attività PvP e PvA in un ciclo continuo per rivendicare il trono come ultimi difensori di Sanctuarium.