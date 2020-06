Divinity: Original Sin 2, nuovo DLC gratis The Four Relics Of Rivellon disponibile oggi

Divinity: Original Sin 2 si è espanso oggi a sorpresa con il nuovo DLC gratis intitolato The Four Relics Of Rivellon, annunciato con il trailer riportato qui sopra in corrispondenza con la graphic novel dedicata alla serie, intitolata Divinity: Original Sin - Godwoken.

The Four Relics of Rivellon è il quinto DLC gratuito disponibile da oggi, 14 giugno, per Divinity: Original Sin 2 su tutte le piattaforme, ovvero PC, PS4, Xbox One e Nintendo Switch. Si tratta della maggiore aggiunta finora, che amplia i contenuti del gioco con nuove quest, nuove storie e nemici, il tutto sviluppato in collaborazione con Anshar Studios e Fools Theory.

I giocatori potranno dunque prendere parte a una nuova avventura, alla ricerca di quattro nuovi set di armatura sparsi in giro per Rivellon, ma anche in altre quest dotate di una certa profondità narrativa, con nuovi dialoghi e doppiaggi appositamente registrati per questo ulteriore frammento di gioco.

Tra i nuovi contenuti, oltre ai nemici aggiuntivi, è presente anche un nuovo boss Undead Dragon e diversi nuovi segreti da scoprire all'interno del mondo di Rivellon, con oggetti, armi e armature rare appositamente inserite con il DLC in questione.

Le quattro armature rare conquistabili nel DLC sono: