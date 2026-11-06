Dopo EA, anche Unity è nel mirino di Silver Lake e del fondo saudita PIF: si parla di 25 miliardi di dollari

Stando ai dettagli emersi, il consorzio di acquirenti avrebbe discusso una valutazione attorno ai 25 miliardi di dollari , stima presa in esame prima della pubblicazione dell'ultima trimestrale di Unity, i cui risultati positivi avevano già spinto la capitalizzazione di mercato della compagnia a circa 21,5 miliardi di dollari. A seguito di questo approccio, i vertici di Unity avrebbero avviato consultazioni con una banca d'investimento per esaminare le opzioni strategiche a disposizione; le trattative si trovano tuttavia ancora in una fase preliminare e non vi è alcuna garanzia che l'accordo vada a buon fine.

Un nuovo terremoto finanziario potrebbe presto scuotere l'industria dei videogiochi. Secondo quanto rivelato da un'indiscrezione di Reuters, basata su fonti vicine alla vicenda, la società di private equity Silver Lake Partners e il fondo sovrano dell'Arabia Saudita (PIF) hanno avviato discussioni preliminari per valutare l'acquisizione di Unity , uno dei principali fornitori di software e motori grafici al mondo.

Dal suo debutto in borsa nel 2020, Unity ha progressivamente allargato il proprio raggio d'azione ben oltre il settore del game engine , investendo nelle tecnologie pubblicitarie e negli strumenti 3D in tempo reale, settori che hanno aperto alla tecnologia dell'azienda le porte di comparti produttivi come il cinema, il design automobilistico, l'architettura e la simulazione industriale.

La diffusione delle indiscrezioni sull'interessamento del consorzio ha innescato un'immediata reazione positiva sui mercati finanziari: durante le normali sessioni di contrattazione a Wall Street, le azioni di Unity sono salite di quasi il 15% , attestandosi a una quota di 48,80 dollari per azione.

Il peso strategico dell'engine e l'ombra del precedente Electronic Arts

La portata dell'operazione appare monumentale se si considera l'impatto sistemico della tecnologia di Unity sull'intero panorama videoludico globale: i suoi strumenti di sviluppo sono alla base di migliaia di produzioni per PC, console e dispositivi mobile, tra cui successi mondiali del calibro di Genshin Impact, Hollow Knight, Among Us, Subnautica e Beat Saber. Inoltre, la tecnologia della piattaforma è impiegata da studi come Scopely (Monopoly Go!) e Niantic (Pokémon Go), realtà che fanno già capo a una cordata proprietaria partecipata dalle stesse Silver Lake, PIF e Affinity Partners.

Qualora le discussioni dovessero concretizzarsi in un'intesa formale, si tratterebbe dell'ennesima maxi-operazione nel gaming per il tandem composto da Silver Lake e dal fondo PIF. Le due entità, insieme ad Affinity Partners di Jared Kushner, hanno già finalizzato lo scorso agosto l'acquisizione record di Electronic Arts per una cifra di 55 miliardi di dollari.

Un precedente che la community e gli addetti ai lavori guardano con attenzione: dopo la chiusura di quell'accordo, il publisher ha avviato profonde ristrutturazioni aziendali e tagli su larga scala, culminati di recente nella definitiva chiusura dello storico studio BioWare e nella cancellazione del nuovo capitolo della saga di Mass Effect.