Dragon Ball: il cosplay di Bunny Bulma di vanessaleighcos è perfetto per la Pasqua

Il cosplay di Bunny Bulma, uno dei costumi più iconici di una delle principali protagoniste di Dragon Ball, è il modo perfetto per festeggiare la Pasqua in modo un po' alternativo. Vanessaleighcos, infatti, ha mescolato la simpatica protagonista dei fumetti e degli anime con una delle festività più importanti dell'anno.

Se la Pasqua da noi ha un valore prevalentemente religioso, nei paesi anglosassoni è principalmente la festa delle uova colorate, magari da spargere in giro per casa/giardino così da dare il via ad una caccia al tesoro.

In questo cosplay vanessaleighcos ha unito questa tradizione con il costume di Bunny Bulma, uno dei piè "evocativi" di tutto Dragon Ball. Uno di quei momenti, per quanti brevi, in grado di segnare la giovinezza di molti. Oltre che la vecchiaia del Maestro Muten.

La modella non ha esagerato troppo nella sua interpretazione di Bulma, con risultati apprezzabili per la realizzazione del costume e l'immedesimazione, cosa ne pensate?

Ovviamente Bunny Bulma è stata la protagonista di tanti altri cosplay, come quello di Beke Jacoba o quello di mochiiimarie. Qual è il vostro preferito?