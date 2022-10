Dragon Ball: The Breakers: molte recensioni negative su Steam per via delle microtransazioni

Dragon Ball: The Breakers sta ricevendo molto recensioni negative su Steam per via del suo sistema di monetizzazione, leggasi microtransazioni. La lamentela principale riguarda il fatto che siano molto presenti e molto costose, nonostante si tratti di un gioco Premium, acquistabile per 19,99€ (edizione standard) o 29,99€ (Edizione Speciale).

Proprio i contenuti dell'edizione speciale sono diventati un ulteriore oggetto di polemica: sostanzialmente si paga di più per ricevere una sola skin extra, considerata decisamente troppo poco. Per il resto ci sono più di 150 dollari di microtransazioni, più un sistema di casse premio. Non proprio il massimo.

Detto questo, Dragon Ball: The Breakers sta ricevendo critiche anche per le condizione tecniche in cui versa su alcune configurazioni, nonché per qualche bug di troppo che lo affligge. Il risultato è che la valutazione complessiva è solo "Nella media". Un po' poco per un titolo del genere, che deve ambire a raggruppare una grossa comunità se vuole sopravvivere alla prova del tempo.

DRAGON BALL: THE BREAKERS è un gioco d'azione online asimmetrico in cui un gruppo di sette normali esseri umani cercano di sopravvivere agli assalti di un razziatore (un celebre antagonista di DRAGON BALL, come Freezer o Cell) in grado di evolversi che dà loro la caccia. Fuggire non sarà semplice...

Scappa con la squadra... o per conto tuo!

Collabora con i compagni di squadra finché c'è tempo, ma ricorda: il razziatore o le decisioni degli altri superstiti potrebbero costringerti a pensare solo a te. Che stile di gioco sceglierai?

Intrappolati in una frattura temporale

Fuggi da un'enorme mappa composta da diverse aree, ma non distrarti! Il razziatore è sempre all'erta e può distruggere le zone per ridurre il tuo spazio d'azione e limitare ulteriormente le tue possibilità di fuga...

Vesti i panni di un celebre antagonista di DRAGON BALL

Direttamente dalla saga di Dragon Ball! Come razziatore, dovrai usare la tua immensa forza per stanare ed eliminare i superstiti. Padroneggia i poteri di ogni razziatore per scovare, acciuffare e assorbire le tue vittime, evolvendoti e diventando ancora più forte!

Personalizzazione totale

In qualunque dei due ruoli tu voglia giocare, puoi scegliere il tuo percorso di progressi e sbloccare abilità, aspetti e tanto altro per sviluppare la tua personale strategia di fuga come superstite o di caccia come razziatore...

Scopri potenziamenti e oggetti unici

Veicoli, armi, rampini... Sfrutta al massimo tutti i gadget per affrontare il razziatore e salvarti la vita!