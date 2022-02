Dying Light 2 su PS5 e Xbox Series X|S, video analisi e confronto da Digital Foundry

Dying Light 2: Stay Human su PS5 e Xbox Series X|S è stato analizzato nel classico video di Digital Foundry con confronto fra le diverse piattaforme, generalmente ottenendo risultati molto positivi ma anche con alcune differenze tra un e l'altra versione.

Tra queste, Xbox Series S ha un'unica modalità grafica a 1080p e 30 fps: su questo fronte si dimostra stabile in termini di frame-rate e, in generale, questa versione riesce comunque a mantenere le caratteristiche grafiche di base delle versioni superiori, ma senza il ray tracing applicato.

Xbox Series X e PS5 condividono praticamente le stesse modalità grafiche, ovvero Risoluzione, Performance e Qualità. In modalità Risoluzione emerge quella che è forse la differenza maggiore tra le versioni: in questa opzione la versione Xbox Series X visualizza a 3456x1944 mentre PS5 a 3200x1800, entrambe bloccate a 30 fps mantenuti in maniera stabile, sebbene ci siano dei cali sporadici in alcuni momenti più intensi.

La modalità Performance presenta risoluzione a 1080p e 60 fps, anche questi praticamente stabili su entrambe le piattaforme, mentre la modalità Qualità grafica si presenta a 1080p, 30 fps e con l'applicazione del ray tracing, in particolare per la gestione di luci e ombre, oltre all'Ambient Occlusion avanzato.

In definitiva, per Digital Foundry è difficile scegliere quale versione utilizzare: i 60 fps sono ovviamente preferibili per seguire al meglio l'azione, ma i miglioramenti applicati dalle altre modalità grafiche sono in certi casi molto evidenti e spettacolari, tanto da non far emergere in maniera chiara una modalità preferibile rispetto alle altre.

Proprio oggi abbiamo pubblicato la recensione di Dying Light 2: Stay Human e abbiamo visto anche i primi voti assegnati al gioco Techland dalle testate internazionali.