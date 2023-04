Elden Ring: la mod per aggiungere DLSS 3 funziona alla perfezione, sarà pubblicata al più presto

La mod per usare DLSS 3 di Nvidia con Elden Ring funziona perfettamente e presto sarà pubblicata per tutti. Ad annunciarlo è stato PureDark, l'autore della mod, che ha confermato lo stato dei lavori alla testata Wccftech, confermandogli di aver praticamente finito, grazie anche a quanto appreso pubblicando una mod per aggiungere DLSS 3 a The Elder Scrolls V: Skyrim.

In precedenza si era parlato di qualche problema di qualità dell'immagine causato dalla mod, ma PureDark ha scoperto che era dovuto a un problema di sincronizzazione, ormai superato. Elden Ring usa le DirectX 12 che usano delle liste comandi per registrare i comandi grafici ed eseguirli secondo la pianificazione. Se si vogliono dare ulteriori comandi grafici, bisogna seguire attentamente la stessa procedura.

Di seguito potete vedere l'ultimo video di Elden Ring con installata la mod per DLSS 3.0.

A differenza della mod per Skirim, limitata dalle DirectX 11, quella di Elden Ring può avvantaggiarsi anche della pipeline Reflex che stando al modder dà un'esperienza di gioco più responsiva.

Con la mod installata, il miglioramento del framerate è netto. Usando una GeForce RTX 4070Ti a 1440p si passa dai 70 ai 112fps. Insomma, potrebbe essere una bella svolta per il gioco di FromSoftware, che su PC non ha mai brillato per fluidità.