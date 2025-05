Elden Ring Nightreign mostra finalmente un altro boss finale: ne mancano solo sei!

A fine maggio avremo modo di dare il via alle nostre avventure cooperative in un nuovo Elden Ring. Parliamo chiaramente di Nightreign, il gioco d'azione con elementi roguelite per PC, PS5 e Xbox Series X | S.

Una delle caratteristiche di Elden Ring Nightreign è che ogni sessione di gioco si parte "dall'inizio", con un personaggio di livello 1 e si inizia a esplorare rapidamente una mappa per potenziarsi. Se si sopravvive abbastanza a lungo, ci si ritorna ad affrontare il boss finale, il Lord della notte.

Nella versione di prova ne avevamo visto uno, una sorta di Cerbero in grado di diverse in tre per affrontare i tre giocatori. Ora, però, abbiamo la possibilità di vedere qualche attimo di gameplay di un nuovo nemico.