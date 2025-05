Il trailer di lancio di DOOM: The Dark Ages è brutale come immaginate

id Software ha pubblicato il trailer di lancio di DOOM: The Dark Ages , in arrivo il 15 maggio su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X e S. Gli abbonati alla fascia Ultimate del Game Pass potranno inoltre giocarci da subito, mentre i possessori di PC possono giocarci da Steam o da Battle.net.

Morte a ritmo di metal

Come potete immaginare, il filmato è particolarmente brutale e rende alla perfezione le atmosfere del gioco, fontane di sangue incluse.

Dura quasi due minuti e mostra tante sequenze di gameplay, comprese delle uccisioni eseguite con diverse armi e un gigantesco demone che viene mangiucchiato. Naturalmente non manca la musica metal ad accompagnare l'azione.

DOOM: The Dark Ages è molto più dark dei DOOM precedenti. Nei panni del Doom Slayer, o Doomguy per i fan storici, il giocatore deve massacrare mostri su mostri seguendo anche una storia, in un'ambientazione fantasy medievale davvero grondande di atmosfera. In fondo l'inferno non conosce epoche o pause, e nemmeno noi.

In realtà pare che la storia sia molto importante in DOOM: The Dark Ages, perché racconta delle origini del protagonista e del perché l'inferno ce l'ha con lui.

Visto che ci siamo ricordiamo anche i requisiti della versione PC:

Requisiti di Sistema

Minimi:

Richiede un processore e un sistema operativo a 64 bit

Sistema operativo: Windows 10 64-Bit / Windows 11 64-Bit

Windows 10 64-Bit / Windows 11 64-Bit Processore: AMD Zen 2 or Intel 10th Generation CPU @3.2Ghz with 8 cores / 16 threads or better (examples: AMD Ryzen 7 3700X or better, or Intel Core i7 10700K or better)

AMD Zen 2 or Intel 10th Generation CPU @3.2Ghz with 8 cores / 16 threads or better (examples: AMD Ryzen 7 3700X or better, or Intel Core i7 10700K or better) Memoria: 16 GB di RAM

16 GB di RAM Scheda video: NVIDIA or AMD hardware Raytracing-capable GPU with 8GB dedicated VRAM or better (examples: NVIDIA RTX 2060 SUPER or better, AMD RX 6600 or better)

NVIDIA or AMD hardware Raytracing-capable GPU with 8GB dedicated VRAM or better (examples: NVIDIA RTX 2060 SUPER or better, AMD RX 6600 or better) Memoria: 100 GB di spazio disponibile

100 GB di spazio disponibile Note aggiuntive: 1080p / 60 FPS / Low Quality Settings, NVME SSD storage required

Consigliati: