Far Cry 6: i voti delle recensioni, convince ma non entusiasma

Mancano poche ore al lancio di Far Cry 6 e le recensioni sono ora disponibili, a partire dalla nostra che potrete leggere a questo indirizzo. I primi voti della critica internazionale descrivono fondamentalmente il nuovo capitolo della serie Ubisoft come un gioco che convince, ma non entusiasma a pieno, con pareri contrastanti per quanto riguarda trama e personaggi.

Su Metacritic nel momento in cui scriviamo la media delle recensioni di Far Cry 6 si assesta sulla media del 75 con ventisei review prese in considerazione. Tuttavia mancano diverse "voci" all'appello come IGN.com che ha assegnato un 8 al gioco, esaltandone la trama e i protagonisti, nonché le meccaniche di gameplay sia nelle sparatorie che in quelle stealth.

Far Cry 6 invece non sembra aver convinto assolutamente VGC che ha assegnato al titolo Ubisoft un 4/10. In questo caso la redazione ha apprezzato il comparto grafico e l'interpretazione di Giancarlo Esposito nei panni di "El Presidente", ma è rimasta delusa per una trama che in generale è priva di mordente, un design delle missioni noioso e un open world blando.

Per quanto riguarda il parere di Multiplayer.it, come potrete leggere nella recensione firmata da Tommaso Pugliese, "Far Cry 6 introduce alcune interessanti novità sul fronte dell'impianto narrativo, con un protagonista finalmente parlante e presente sulla scena, una sceneggiatura a tratti brillante e una serie di comprimari interessanti e ben caratterizzati. Purtroppo fa eccezione proprio il villain interpretato da Giancarlo Esposito, la cui figura appare stereotipata e priva di peculiarità, mentre la struttura con le sue regioni e i suoi luogotenenti si rivela fin troppo tradizionale. Il gameplay funziona bene in alcuni frangenti ma le perplessità sono tante e determinate situazioni le fanno colpevolmente risaltare, mentre ci si muove all'interno di un'ambientazione molto estesa ma spesso generica e priva di personalità".

Far Cry 6, Giancarlo Esposito è "El Presidente"

Ecco una lista dei voti della stampa internazionale per Far Cry 6: