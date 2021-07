FIFA 22 in uscita anche su Nintendo Switch con la Legacy Edition

FIFA 22 sarà disponibile anche su Nintendo Switch con l'ormai tradizionale Legacy Edition, dunque un'edizione che aggiornerà i contenuti ma non vanterà le stesse feature presenti sulle altre piattaforme.

In uscita il 1 ottobre, FIFA 22 è stato presentato ufficialmente oggi con uno spettacolare reveal trailer a cui farà seguito l'immancabile approfondimento a base di gameplay nel corso di EA Play Live 2021, il 22 luglio.

Naturalmente il prezzo della Legacy Edition di FIFA 22 per Nintendo Switch sarà adeguato in qualche modo alle limitazioni di questa versione, e infatti dovrebbe essere disponibile nei negozi a 39,99 euro.

Il mancato annuncio del tanto chiacchierato Nintendo Switch Pro, che tuttavia potrebbe ancora arrivare, implica anche situazioni come questa, in cui l'hardware fa la differenza rispetto all'implementazione delle tecnologie più recenti e sofisticate.

Un gap che la console ibrida giapponese ha dimostrato in questi ultimi tempi di poter colmare con le varie Cloud Version, ma si tratta evidentemente di una strada che Electronic Arts non ha voluto percorrere per FIFA 22.