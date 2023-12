Final Fantasy 16 potrebbe richiedere obbligatoriamente un SSD: le parole di Square Enix

Final Fantasy 16 è disponibile su PS5, ma arriverà anche su PC. Per ora non sappiamo quando, perché Square Enix ci sta ancora lavorando e non sappiamo quali sono i requisiti della versione computer. In una nuova intervista, però, il produttore Naoki Yoshida ha suggerito che tra i requisiti obbligatori potrebbe esserci un SSD.

L'informazione viene da un'intervista con la testata giapponese Famitsu, legata all'annuncio dei due DLC di Final Fantasy 16. Yoshida ha parlato della versione PC e del fatto che i requisiti di sistema arriveranno più avanti, ma ha subito raccomandato ai giocatori di prendere un SSD se ancora montano un HDD sul proprio PC da gaming, in quanto si tratta di un gioco nel quale la velocità di caricamento è molto importante e l'ottimizzazione potrebbe non essere sufficiente per andare oltre la barriera tecnologica.